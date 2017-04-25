女嬰罹患罕見遺傳病 大腦長在頭骨外...
一名6週大的北愛爾蘭女嬰罹患罕見遺傳病，導致腦部長在頭骨外，女嬰母親希望籌款帶女兒到美國接受治療。（圖擷自《鏡報》）
〔即時新聞／綜合報導〕北愛爾蘭一名年輕母親在懷孕時，就已經知道女兒得到一種會讓大腦長在頭骨外的罕見遺傳病，她堅持將女兒生出來，不過女嬰出生後從來沒有哭過，連醫生都束手無策，只能讓女兒在家接受安寧照護（palliative care），讓她「平靜地死去」。但這位母親不願放棄救女兒的希望，期盼能籌款帶女兒到美國接受治療。
綜合外媒報導，這名24歲的母親吉布妮（Analee Gibney）在懷孕20週時，從電腦斷層掃瞄中，得知女兒蘿絲（May Rose Gibney）罹患罕見遺傳病「前額腦膨脹症」（Frontoethmoidal Encephalocele），這種罕見疾病會使得大腦長在頭骨外面。這個晴天霹靂的壞消息，讓吉布妮根本無法接受，完全沒有初為人母的喜悅。
吉布妮傷心表示，「我沒有買任何東西，這有意義嗎？我沒有像那些為人母親會做的事情一樣，買個嬰兒車、嬰兒床或嬰兒衣服」。雖然吉布妮被醫生告知，她的寶貝女兒出生後可能沒辦法活下來，但她仍決定要剖腹生下女兒。
目前蘿絲6週大，自從她出生後從來沒有哭過，「但她在這裡，每天都強壯一點，每天都增重一點，醫生之前說過她體重不會增加，她增重了就像跟我說些什麼，讓我覺得值得堅持下去」，吉布妮表示會盡全力來幫助女兒，並否認自己太天真，說只是希望盡一切努力給愛女一個機會。
「如果是時候了，我會讓她離開，我不會勉強留著讓她受苦，必要時我會讓她離開，但我不認為她現在要走了，現在還不是時候。」吉布妮強調不會放棄女兒，會盡一切努力幫助她，期盼能籌款帶她到美國接受手術，並表示「如果我什麼都沒有嘗試過，我永遠不會原諒自己」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 備戰狀態！日媒：中國在朝鮮邊界部署10萬兵力
- 極為罕見！美全體參議員將赴白宮 聽取北韓簡報
- 真的要來了？ 韓媒：卡爾文森號週末抵達朝鮮半島
- 談北韓危機 川普與梅克爾通電話
- 川普籲聯合國 對北韓實施更有力制裁
- MLB》初登板狂飆152公里 胡智為9球1局無失分
- MLB》台灣史上最險峻初登板 胡智為飆出最好表現
- 朱順一、邱順建及黃欽明今獲頒ERSO Award
- 網路票選舊屋改造獎 嘉縣3棟入列
- 8個月奇幻旅程 嘉市建設處長閃辭
- 證券行情表、證券表格
- 里鄰調整 民政局長: 年底完成
- 《台北筆記》是專業經理人?還是兩岸密使?
- 6妹旅遊夜驚魂 男服務生進房立床頭
- MLB Live》光芒3：6輸球 胡智為大聯盟初登板
- 當年擠破頭也進不去... 台南這間私中決定退場
- 義廚送愛下鄉 辦桌宴請雲特師生
- 結構性問題未解 經濟恐再陷停滯
- 蛋價每斤跌3元 蛋雞場送驗自清
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Majority dissatisfied with government
- 推專家證人制 改善審判體系
- 南北粽大PK！ 調查：端午團購族較愛南部粽
- 康原／小西巷風華
- 竹市3明星高中 120人次申請入學上台大
- 女團想代言內衣 三點不露都OK
- 法袍與白袍對話 雄檢與市立聯合醫院辦見習計畫
- 馬雅舒放閃13歲繼女 超齡身材拚後媽
- 台大申請入學 武陵、復旦出五冠王
- 綁樁？柯P行動市政會議 業者很捧場
- 中油大林廠工安意外 工人吸入硫化氫1死2傷
- 台大個申 中女中、一中各4人上醫科
- 散布禽流感疫情謠言 男子遭重罰5萬元
- （影音）谷阿莫被告侵權 片商怒控「像把錢丟水裡」損失達千萬
- 鄭文燦肋骨被撞斷兩根 柯P強調「暴力一定不對」
- MLB》旅韓重砲雙響！ 強勢挑戰A-Rod障礙（影音）
- （影音）飛機上吹薩克斯風 Kenny G飄散濃濃洋蔥味
- 63歲還沒打算退休 武打巨星想轉型拍文藝片
- NBA》勾手爆衝突 公鹿暴龍中鋒互推（影音）
- 藍黨團版前瞻計畫 經費、時程皆減半
- 舉重》郭婞淳打破奧運金牌紀錄 舉重亞錦賽風光奪金
- 陸客網購爆買日貨 去年首度破1兆日圓
- 台客名嘴討厭谷阿莫 「你在紅什麼，為什麼我沒有」
- 年金改革怎麼走？ 國立大學教師籲差異化處理
- 寶獅被控排放檢測造假 法檢偵辦
- 肋骨斷雖疼痛 鄭文燦：帶著微笑續拚市政
標題：女嬰罹患罕見遺傳病 大腦長在頭骨外...
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email