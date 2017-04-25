女嬰罹患罕見遺傳病 大腦長在頭骨外...

一名6週大的北愛爾蘭女嬰罹患罕見遺傳病，導致腦部長在頭骨外，女嬰母親希望籌款帶女兒到美國接受治療。（圖擷自《鏡報》）

2017-04-25 12:17

〔即時新聞／綜合報導〕北愛爾蘭一名年輕母親在懷孕時，就已經知道女兒得到一種會讓大腦長在頭骨外的罕見遺傳病，她堅持將女兒生出來，不過女嬰出生後從來沒有哭過，連醫生都束手無策，只能讓女兒在家接受安寧照護（palliative care），讓她「平靜地死去」。但這位母親不願放棄救女兒的希望，期盼能籌款帶女兒到美國接受治療。

綜合外媒報導，這名24歲的母親吉布妮（Analee Gibney）在懷孕20週時，從電腦斷層掃瞄中，得知女兒蘿絲（May Rose Gibney）罹患罕見遺傳病「前額腦膨脹症」（Frontoethmoidal Encephalocele），這種罕見疾病會使得大腦長在頭骨外面。這個晴天霹靂的壞消息，讓吉布妮根本無法接受，完全沒有初為人母的喜悅。

吉布妮傷心表示，「我沒有買任何東西，這有意義嗎？我沒有像那些為人母親會做的事情一樣，買個嬰兒車、嬰兒床或嬰兒衣服」。雖然吉布妮被醫生告知，她的寶貝女兒出生後可能沒辦法活下來，但她仍決定要剖腹生下女兒。

目前蘿絲6週大，自從她出生後從來沒有哭過，「但她在這裡，每天都強壯一點，每天都增重一點，醫生之前說過她體重不會增加，她增重了就像跟我說些什麼，讓我覺得值得堅持下去」，吉布妮表示會盡全力來幫助女兒，並否認自己太天真，說只是希望盡一切努力給愛女一個機會。

「如果是時候了，我會讓她離開，我不會勉強留著讓她受苦，必要時我會讓她離開，但我不認為她現在要走了，現在還不是時候。」吉布妮強調不會放棄女兒，會盡一切努力幫助她，期盼能籌款帶她到美國接受手術，並表示「如果我什麼都沒有嘗試過，我永遠不會原諒自己」。