| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

川普籲聯合國 對北韓實施更有力制裁

2017-04-25  04:52

〔中央社〕美國總統川普今天表示，聯合國安全理事會必須針對北韓的核武與飛彈計畫實施更嚴厲制裁，並稱目前情況令人「無法接受」。

在北韓大力推進彈道飛彈計畫的同時，川普這番談話必然會使緊張加劇。

北韓據信正準備進行第6次核子試爆，同時近來羈押了1位美國公民，這已經是羈押在北韓的第3名美國人。

川普在白宮接見安理會各會員國大使時說：「這是個對全世界的十足威脅，北韓是世界上的一個大問題，這是我們最終必須解決的問題。」

他並說：「安理會必須準備，對北韓核武與彈道飛彈計畫實施進一步和更有力的制裁。」

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥爆胡椒蝦
好清爽✧鹹蛋炒苦瓜
吃甜甜✧桂花綠豆糕
保留肉汁靠這步驟！
轉寄

標題：川普籲聯合國 對北韓實施更有力制裁


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月25日‧星期二‧丁酉年三月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.