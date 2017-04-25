川普籲聯合國 對北韓實施更有力制裁

2017-04-25 04:52

〔中央社〕美國總統川普今天表示，聯合國安全理事會必須針對北韓的核武與飛彈計畫實施更嚴厲制裁，並稱目前情況令人「無法接受」。

在北韓大力推進彈道飛彈計畫的同時，川普這番談話必然會使緊張加劇。

北韓據信正準備進行第6次核子試爆，同時近來羈押了1位美國公民，這已經是羈押在北韓的第3名美國人。

川普在白宮接見安理會各會員國大使時說：「這是個對全世界的十足威脅，北韓是世界上的一個大問題，這是我們最終必須解決的問題。」

他並說：「安理會必須準備，對北韓核武與彈道飛彈計畫實施進一步和更有力的制裁。」