對付北韓核武 安哲秀：當選總統後重啟六方會談
2017-04-24 18:58
南韓總統候選人安哲秀表示，若在5月9日當選總統，將致力重啟六方會談。（路透）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕2008年，南北韓、中國、美國、日本、以及俄國參與的六方會談因北韓發射火箭而瓦解。參選南韓總統大選的軟體鉅子安哲秀接受《路透》訪問時表示，若5月9日成功當選總統，將重啟旨在解除朝鮮半島核武的六方會談。
路透報導，民調目前位居第二、近來偶有超前並居冠的安哲秀說，「在維持制裁與對話的雙軌政策、加強鄰國合作的同時，我將尋求六方會談。」
安哲秀也說，「在北韓核子問題變得無法解決之前，透過重啟六方會談作為核子解決問題的暫時過渡方案。我將尋求凍結北韓核武計畫、中止核試、將國際原子能總署（IAEA）的視察員送回北韓、並重新安裝監視器。」
北韓宣告退出2005年六方凍結北韓核子計畫的協議後，2009年將IAEA視察員逐出北韓。
55歲的安哲秀國安立場被認為比自由派候選人文在寅來得強硬。文在寅是目前南韓總統候選人的領頭羊，但近來民調數字偶爾被安哲秀超車。
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