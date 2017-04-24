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卡爾文森號動向搞昏全球 源自美軍烏龍操作

美國《海軍時報》指出，卡爾文森號的行蹤成謎，是美軍烏龍操作所引起的全球危機。（歐新社）

2017-04-24  14:45

〔即時新聞／綜合報導〕美軍卡爾文森號航空母艦打擊群的動向在近日以來受到全球關注，行蹤一度成謎，先前美國總統川普曾說「無敵艦隊正航向北韓」，但卡爾文森號其實昨天才在菲律賓海附近與兩艘日本海上自衛隊護衛艦會合、舉行聯合演習。有美媒指出，卡爾文森號的行蹤成謎，是美軍烏龍操作所引起的全球危機。

根據美國《海軍時報》（Navy Times）報導，美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）因應朝鮮半島情勢緊張，要求美軍太平洋司令哈里斯（Admiral Harry Harris）提交應對北韓威脅之選項，以供川普為下令軍事行動做準備。美軍太平洋司令部官員建議哈里斯，可考慮取消卡爾文森號原定的訪澳洲行程，讓它轉往朝鮮半島海域。

由於更動航母行程十分困難，所以該名官員決定直接發出新聞稿，宣布取消訪澳行程，認為此舉比起向各方報備來的好，並盤算新聞稿內容中可以提到「哈里斯下令卡爾文森號打擊群向北航行至西太平洋指定座標海域報到」等模糊訊息，要讓北韓留意，同時使亞太盟友安心。

不過事與願違，就在新聞稿發布前，《路透》透露卡爾文森號取消訪澳行程，並指出北韓可能是川普繼敘利亞之後的另一打擊目標，但其實卡爾文森號還是照原訂計畫航行中，各家媒體的報導反而將北韓描述為即將被攻擊的角色，川普在事後受訪時也曾提及會派遣「無敵艦隊」至北韓，使得事件持續延燒。

海軍退役軍官、華府智庫「戰略暨預算評估中心」分析專家克拉克（Brian Clark）對這一連串的烏龍感到十分震驚，強調處理這個危機不難，只要軍方出面說明卡爾文森號的動向，或是澄清一開始的新聞稿就好，美方卻任由危機蔓延將近兩週，還沒有對這些烏龍發展提出修正。

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