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海上槍戰直擊！貨輪保鑣掃射索馬利亞海盜

貨輪上的安保人員持槍瞄準遠方的海盜快艇。（圖擷自YouTube）

2017-04-24  10:03

〔即時新聞／綜合報導〕一段貨輪保鑣掃射索馬利亞海盜的現場影片，在20日被上傳到YouTube上，由於這是真實的槍戰過程，目前已累積超過1000萬人次觀看。

據《紐約每日新聞》報導，在這將近兩分鐘的影片裡，拍攝了一名私人安保人員如何掃射海盜快艇。在影片一開始，保鑣手持突擊步槍，向接近貨輪的海盜小船射擊多發子彈，一些彈頭射到海上，讓平靜的海面濺起許多小水花。

接著安保人員在貨輪右舷發現另一艘海盜快艇，保鑣趕緊轉移陣地，這次是採取點放的方式射擊。海盜船在發現貨輪具有自保的武力後，便駛離附近海面。報導研判，這可能是2012年發生的印度洋劫船事件，直到最近，現場槍戰影片流出，再度受到網友的關注。

相關影片請見：

貨輪安保人員朝海盜射擊，海面上被射出許多小水花。（圖擷自YouTube）

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相關關鍵字： 槍戰 海盜 索馬利亞 索馬利亞海盜
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