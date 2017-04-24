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懷雙胞胎又受孕！這三胞胎可能是全球首例

三胞胎異期復孕可能是全球首例。（取自《每日郵報》）

2017-04-24  08:07

〔即時新聞／綜合報導〕英國37歲婦人布羅德（Jolene Broad）先懷了雙胞胎，沒想到，懷孕2週又意外受孕，後來順利產下3胞胎，專家指出，三胞胎異期復孕可能是全球首例。

《每日郵報》報導，異期復孕多數發生在馬和綿羊等動物，但在人類身上極為罕見，因為一般情況是在懷孕後子宮會停止再受孕，以提供胎兒最佳的生存機會，異期復孕即是，一個胎兒已在子宮成長後，另一個胎兒才開始形成，全球有紀錄的類似個案約只有24宗。

布羅德剖腹產生下3名寶貝女兒，雖同一天出生，但妹妹實際上比2位姐姐小，目前她們是18個月大，都很健康。

婦人布羅德與三胞胎女兒。（取自《時代》雜誌）

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