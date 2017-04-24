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法國總統大選進入第二輪 民調：馬克宏將大勝

有最新民調指出，中間偏左派的前經濟部長馬克宏將輕鬆勝出第二輪總統大選。（美聯社）

2017-04-24  06:51

〔即時新聞／綜合報導〕法國當地時間23日舉行總統大選首輪投票，最新開票結果指出，中間偏左派的前經濟部長馬克宏（Emmanuel Macron）拿下約23.7％得票率，極右派政黨「民族陣線」的勒班（Marine Le Pen）得票率為21.7％，兩人雙雙進入第二輪投票，而有最新民調指出，若兩人在第二輪對決，馬克宏將輕鬆勝出。

綜合外媒報導，民調機構「Harris Interactive」在第一輪選舉結果大致底定後就進行調查，詢問馬克宏與勒班在第二輪投票中的支持度，民調結果顯示，有64％的受訪者會投票給馬克宏，36％會投給勒班。另一個民調機構「Ipsos Sopra Steria」做的調查也相當類似，有62％民眾會投給馬克宏，38％支持勒班。

39歲的馬克宏原為銀行家，後來擔任現任總統歐蘭德（Francois Hollande）政府的經濟部長，2016年8月辭去經濟部長一職，11月宣布競選總統。輿論一般認為馬克宏的社會政見接近左派，經濟政見則接近右派，他的親歐傾向明顯，主張成立歐盟層級的經濟政府和歐元區議會。

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  • 極右派政黨「民族陣線」的勒班在第一輪投票拿下21.7%得票率。（歐新社）

    極右派政黨「民族陣線」的勒班在第一輪投票拿下21.7%得票率。（歐新社）

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