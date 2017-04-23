法極右派候選人勒班投票 多名女子上空示威
2017-04-23 21:18
警方和安全部隊迅速將抗議人士壓制帶上警車，並沒收抗議標語。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕法國總統大選今（23）日舉行第一輪投票，極右派候選人、民族陣線（National Front）黨魁勒班（Marine Le Pen）前往投票所時，有數名抗議人士上空在投票所外鬧場，引發一陣騷動。
《美聯社》報導，女性主義運動團體「費曼」（Femen）的6名成員，週日上午臉上帶著勒班和美國總統川普（Donald Trump）的面具，上半身沒穿衣物在投票所外示威抗議，引起一陣騷動。
警方和安全部隊隨後迅速將抗議人士壓制並帶上警車，還沒收了抗議標語。現場沒有被嚴重破壞，勒班不久後在這處投票所投票，沒有受到干擾。
巴黎香榭麗舍大道20日剛發生襲警案，造成1名警察死亡，2警受傷，另有1名德國觀光客輕傷，兇手在與警方駁火中遭擊斃，伊斯蘭國（IS）已宣稱犯案。為確保大選安全進行，法國當局動員超過5萬名警員和憲兵，配置各地保護投票所。
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