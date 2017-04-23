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他搭地鐵當低頭族滑手機 結果悲劇了...

2017-04-23  20:20

〔即時新聞／綜合報導〕走路別滑手機當低頭族！上海地鐵4號線日前有名民眾到地鐵站搭車，但他一路上一直低頭看手機，疑似突然發現坐錯車還是坐過站，這時他才慌忙跑出，結果被卡在車門和安全門的隙縫間，相當驚險。

《澎湃新聞》報導，有網友在網上爆料，稱有乘客被夾在上海地鐵4號線的安全門於地鐵車門之間，由照片可見，這名乘客站在安全門和車廂間的狹小隙縫，相當危險。

上海地鐵的運營公司「申通地鐵」表示確有此事，所幸當時司機有發現該名乘客，於是再次開啟安全門，乘客隨後自行離開。

事後調閱監視器，可見該名乘客始終低頭滑手機，初步判斷可能是他突然發現坐錯車，或是不小心坐過站，才匆匆忙忙下車，導致這種狀況發生。

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  • 上海地鐵4號線日前有名民眾被卡在車門和安全門的隙縫間。（圖擷取自澎湃新聞）

    上海地鐵4號線日前有名民眾被卡在車門和安全門的隙縫間。（圖擷取自澎湃新聞）

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