網路聊天險遭謀殺 少女比子彈更堅強
〔中央社〕猶他州一名14歲少女在Snapchat與兩名16歲少年聊天，結果被騙出來不但遭到搶劫，而且頭部中彈差點喪命。住院兩個月後，少女日前終於康復出院，在記者會上說：「我比子彈更堅強。」
今年2月間，14歲的狄絲瑞•特納（Deserae Turner）被人發現躺在猶他州史密斯菲爾德（Smithfield）一處乾涸溝渠裡，後腦中彈，奄奄一息。
警方調查，狄絲瑞透過社群媒體Snapchat與兩名16歲少年聊天，但其中一名少年後來對於特納發送訊息「感到厭煩」，因此密謀將她騙出來，取她性命。
警方指出，2月16日當天下午，狄絲瑞被騙出來與兩名少年見面，結果卻遭到他們搶劫。狄絲瑞企圖逃離時，卻被開槍打中後腦，然後就被少年扔在溝渠裡等死。
在基本兒童醫院（Primary Children's Hospital）醫療團隊搶救與照顧下，狄絲瑞20日終於得以出院。她穿著一件印有「快樂」（Happy）字樣的棉衫出席記者會，笑容滿面地說：「今天能夠活著在這裡，我真的非常感激。」
她說：「我跟父親說，我比子彈更堅強。」
狄絲瑞的父親麥特•特納（Matt Turner）在記者會上說，在許多人的愛與照顧之下，女兒才能活著回家，「這個結果，在九個星期之前，我們根本覺得是不可能發生的」。
兩名涉案少年以一級謀殺未遂重罪、搶劫重罪以及二級妨害司法重罪等罪名遭到起訴。法官將在今年5月裁定兩名少年是否將以成年人身份接受審判。
猶他州加契郡（Cache County）警官葛羅夫斯（Brian Groves）今年3月向法院作證指出，其中一名涉案少年曾向友人吹噓說道：「要做掉她，是很容易的。」
葛羅夫斯指出，狄絲瑞被約出來的時候，渾然不知自己即將面臨生命危險；兩名少年原本打算持刀將特納刺死，但其中一名少年後來改變心意，決定用.22口徑手槍將她射死，還聲稱「這是最人道的手段」。
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