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持刀男闖入巴黎北站 遭警逮捕無人傷

2017-04-23  00:22

〔中央社〕法國警方消息人士在選前情勢緊張之際透露，巴黎火車北站（Gare du Nord）今天有1名持刀男子遭到逮捕，引起了短暫恐慌。日前甫發生伊斯蘭聖戰分子殺警案件。

消息人士之一表示：「此人持刀走進了車站，有人向巡邏警察報案，警察立即將此人逮捕。」

無人在此事件中受傷。另1名警方消息人士透露，逮捕行動引起人群「恐慌走避」，有些乘客因此將行李棄置在車站中央。

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