又傳航空暴力！ 美航空服員攻擊手上抱娃娃的媽媽

一名手抱娃娃的媽媽遭空服員攻擊後痛哭。（圖擷自YouTube）

2017-04-22 18:56

〔即時新聞／綜合報導〕最近航空公司爭議不斷，先前聯航才暴力將乘客趕下機，現在又傳出美國航空（American Airlines）空服員攻擊一位媽媽，當另一位男乘客起身替媽媽抱不平時，空服員還挑釁對方，「來打我啊。」

美國航空21日由舊金山飛往達拉斯的AA591航班上發生一起糾紛，一位男空服員先是暴力的將一位手上抱著小孩的女乘客的嬰兒車搶走，之後更出手攻擊女乘客。這位媽媽在遭暴力相向後痛哭，機上一位男乘客看不下去就起身制止空服員，告訴他「我不管事情經過是怎樣，你差點傷害到小寶寶。」、「如果你敢對我這樣做，我就會揍扁你。」

結果男空服員就開始對男乘客挑釁，更多次喊到「試試看...來打我啊！」但在男乘客開始朝他走去後，空服員就往後退縮。後來雙方在其他機組人員的阻擋與安撫下，才漸漸分開。這名乘客在回到座位上後仍指責空服員，「你一直在看著我，就代表你心裡明白你對那位女乘客做了什麼」而空服員則憤怒對乘客說「你閉嘴。」

據《BBC》報導，攻擊女乘客的空服員現在已經遭美國航空停職處分。美國航空對此表示，影片中所出現的，並不代表公司的理念、以及公司對待顧客的方式，他們對於造成乘客和家人的不便感到抱歉。後來航空公司讓遭攻擊女乘客及其家人改搭另一班飛機，並讓他們升級到頭等艙。

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