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日本少女喝黑松沙士 驚呼有痠痛貼布味道

日本YouTuber三原慧悟（右），在日本街頭拿出台灣的黑松沙士請日本少女品嘗，並說出自己的感想。（圖擷自YouTuber）

2017-04-22  15:38

〔即時新聞／綜合報導〕日本YouTuber三原慧悟拍攝許多有關台灣的影片，最近他拿出台灣特有的汽水黑松沙士，在日本街頭請日本少女嘗試後說出感想，結果最多人的回應是「有痠痛貼布的味道」！

三原慧悟先請兩名女孩嘗試，結果一入口她們就驚呼是貼布的味道，之後另外兩名少女又說是喝起來像藥水、胃藥、漱口水。接著三原慧悟找上兩位短髮戴墨鏡的女孩，她們認為一開始還不錯喝，接下來就有貼布的味道傳來。

最後三原慧悟請兩名女高中生試喝黑松沙士，結果一位女同學直說她覺得像OK蹦，但味道還蠻不錯的。三原慧悟此時打趣地說，「所以妳平常都拿OK蹦當零食囉？」引得女高中生一陣亂笑。三原坦言，自己一開始喝時也很難接受，現在已經覺得很好喝了。

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相關關鍵字： youtuber 三原慧悟 日本 日本人 沙士 黑松沙士
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