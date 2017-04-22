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南非校車、卡車相撞 學童受困車內釀19死
2017-04-22 10:34
校車與卡車撞擊後起火燃燒，造成19人死亡。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕南非在當地時間週五發生一起嚴重車禍，一輛載著學童的校車與卡車相撞，造成18名學童與1名司機共19人死亡。
根據《法新社》報導，在距離南非首都普利托利亞（Pretoria）70公里的一處道路上，載著學童的小型巴士與卡車相撞。當局指出，巴士撞擊後起火燃燒，學童們被困在車裡無法逃生，多數人當場死亡。
原先傳出的消息為20名學童死亡，後來更正為18名學童和1名司機共19人身亡，詳細事故發生原因仍有待調查釐清。
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