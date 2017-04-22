澳學者籲全世界告訴中國：台灣不屬於你！

澳洲蒙納許大學亞洲語言與研究中心教授家博（Bruce Jacobs），呼籲全世界和亞洲的民主國家都應該告訴中國這句話：「台灣不屬於你」。（圖擷自《美國之音》）

2017-04-22 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲蒙納許大學亞洲語言與研究中心教授家博（Bruce Jacobs），將在今年秋天出版新書《轉變中的台灣認同》（Changing Taiwanese Identity），他本週在華盛頓智庫全球台灣研究所的演講中強調，全世界和亞洲的民主國家都應該告訴中國這句話：「台灣不屬於你！」

據《美國之音》報導，家博表示，中國說台灣是屬於他的，但事實上台灣並不屬於他，歷史軌跡也說明了台灣不屬於中國。家博指出，從1624年到1988年間，台灣歷經荷蘭、西班牙、鄭氏家族、滿清、日本和國民黨專政統治，但從來都沒有被「中國」所統治，也從來都不是中國的一部分。

家博解釋，他認為滿清帝國並非「中國」，因為在滿清的統治下，台灣和中國都只能算是滿清的殖民地。

家博表示，台灣人在歷來的殖民統治下，受到壓迫且失去自己的認同，無論日本或國民黨政府都把台灣人當成次等公民，而且要求他們學習日語、普通話。直到蔣經國主政晚期才慢慢開放與自由化，讓台灣人開始有了本土意識。

家博指出，台灣要到有真正的民主選舉後，對於「自己是台灣人」的認同比例才逐漸升高，就政大選舉研究中心的調查顯示，台灣認同感在國民黨總統馬英九在任時來到最高點，他認為這是相當有趣的地方。

另外，凱達格蘭基金會所屬的新台灣國策智庫先前公布民調，有83.5％的台灣民眾認為自己是台灣人。家博認為，台灣人提高對自我的認同是相當重要的事，因為那說明了台灣不是中國的一部分，而且「從來就不是」。