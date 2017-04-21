IMF與世銀春季會議 力倡對抗保護主義
〔中央社〕國際貨幣基金總裁拉加德與世界銀行行長金墉今天不約而同力倡對抗保護主義。金墉更點名，美國指責貿易造成失業，但自動化才是就業流失關鍵，關門向內看「不會找回就業」。
國際貨幣基金（IMF）與世界銀行（World Bank）的春季會議本週在華府召開，這也是美國總統川普上任以來，在二次大戰後改美元為金本位的布列登森林協定（Bretton Woods Agreement）下、這兩大機構的首次會議。
全球經貿面臨川普高喊「美國第一、美國優先」的衝擊，包括拉加德及金墉都在未點名川普的情況下、疾呼世界要共同對抗保護主義。
先召開記者會的金墉指出4大世界亟待解決的危機，包括衝突、氣候衝擊、二戰以來最糟糕的難民危機及東非地區與葉門的饑荒情況。
金墉直言，更自由、開放的貿易，對世界未來至關重要；個別國家選擇向內看，但這不意味著其他國家都會關門鎖國。
他更指出，像美國指責貿易造成失業，但事實是絕大多數國家的失業問題是因自動化的發展，舉世皆然。
他說，根據世界貿易組織（WTO），失業問題頂多僅2成是貿易造成的，「而我要傳達的訊息是，你不會把那樣的舊式的就業機會找回來。」
儘管金墉沒點名川普，但傳達訊息的對象明顯，而美國作為世銀與IMF的最大股東，川普卻毫不掩飾包括對WTO在內的國際經貿體系嗤之以鼻。川普的觀點認為，是這些規則與體系讓美國在全球貿易中受傷害、造成不公平交易，他更曾揚言，美國未來可能不理會WTO的裁決。
韓裔美籍的金墉更以中國為例指出，正因中國走向更開放、未停止與所有貿易夥伴及與拉丁美洲國家的合作，才有過去的經濟成長。
他還分享，兩、三年前人們仍認為成衣製造業是勞力密集產業，但現在，包括在海地這樣的國家，也能運用3D印表機生產T恤，然而，自動化造成的負面效應就是海地人可能失去就業機會。
他提醒，每個國家都須非常認真思考現在需投入哪些資源、為未來的經濟發展做準備，對開發中國家而言，投入更多資源在人才資本上、絕對最重要，因未來開發中國家將有2/3的就業機會因自動化流失，而究竟何時發生，無人知道。
拉加德（Christine Lagarde）在記者會上說，IMF認為，須減少限制競爭的補貼和其他貿易扭曲，同時，也要避免「保護主義措施」。她相信，IMF可以在改善全球貿易體系上和川普政府有良好合作，而開放的貿易作為引領世界經濟成長的引擎，必須受保護。
她說，須透過促進貿易與創新來重振生產力，全球貿易仍有改善空間，而世界須更具包容性與彈性的經濟發展，避免保護主義措施。
拉加德、金墉及WTO秘書長阿茲維多（Roberto Azevedo）日前曾發表共同報告，捍衛世界貿易帶來的好處，反擊川普當選以來全球日益濃厚的保護主義，但當時遭美國商務部長羅斯罕見地重砲回擊，認為指責川普政府實行保護主義根本是「胡扯」，也搞錯對象，美國的貿易保護遠不及歐洲、日本和中國。
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