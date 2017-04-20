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前妻誆稱川普遭彈劾 75歲翁聽完含笑而逝

美國奧勒岡州的艾略特，日前聽完川普已遭彈劾下台的謊言後，含笑而逝。（圖擷取自《紐約每日新聞報》）

2017-04-20  15:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國奧勒岡州1名75歲老翁艾略特（Michael Garland Elliot）6日因鬱血性心衰竭，於自宅中辭世。他生前超恨狂人總統川普（Donald Trump），連臨終前也放不下那股厭惡之情，死前不肯嚥下最後一口氣，前妻泰瑞莎（Teresa Elliot）只好謊稱「川普已被彈劾下台」，他才含笑而逝。

綜合外媒報導，艾略特6日在親朋好友的陪伴下與世長辭。即使離婚，也與艾略特保持友好關係的泰瑞莎表示，得知前夫彌留的當下，她人在德州，畢竟曾夫妻一場，當然很清楚艾略特一直不肯離開人世的理由，正是來自於對川普的諸多不滿，他甚至曾大罵川普是「混帳」，因此她致電艾略特的家人，請對方把話筒放在他的耳邊，輕聲告訴他川普已遭彈劾，他才願意釋懷，安詳離世。

泰瑞莎說，她不後悔對艾略特撒謊，如果「能讓他安心上路，何樂而不為？況且，說不定將來也未必是謊言啊！」

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  • 美國狂人總統川普作風強硬，時常引發民眾不滿。（法新社）

    美國狂人總統川普作風強硬，時常引發民眾不滿。（法新社）

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