成中國傳聲筒？ 蘋果在台、港自動下架諷中節目

蘋果延伸中國禁播節目令，連台、港也看不到，遭質疑是否自動進行言論審查。（路透）

2017-04-20 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國科技大廠「蘋果」旗下影音產品「Apple TV」，在台灣也獲得不少消費者青睞。但「無國界記者組織」表示，Apple TV在中國未通過審查的節目，竟然在台灣和香港也被禁播，質疑蘋果是否自動幫中國進行內容審查。

「無國界記者組織」指出，由克里斯查普爾（Chris Chappell）主持的脫口秀《中國解密》（China Uncensored），因節目內容多為諷刺中國政府，並替異議人士或遭迫害民眾發聲，自然無法通過當局審查。但不止中國禁播，在台、港也被下架。

查普爾表示，他很明白自己的節目破壞了中國共產黨的和諧宣傳，會被禁止並不意外，「但香港和台灣不應該受到中國法律的限制。」

「無國界記者」指出，中國是蘋果第2大市場，先前也曾配合過中國政府，下架Apple Store中不合規範的APP，如今更進一步自我審查，將範圍延伸到中國無權干涉的領土。蘋果發言人對此則拒絕評論，「我們不會對這樣的資訊發表聲明或回應」。