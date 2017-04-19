| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
仇視白人！美加州1黑人連開16槍釀3死1傷 八里雙屍案謝依涵可教化 最高法院判免死定讞
 首頁 > 國際

加拿大政府重申 支持台灣參與國際論壇

加拿大聯邦參議院政府代表哈德爾（見圖）表示，加拿大支持台灣適當參與國際論壇。（圖擷自CBC）

2017-04-19  14:50

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生大會（WHA）將於5月22日召開，外交部日前呼籲世界衛生組織（WHO）寄發我方邀請函，加拿大聯邦參議院政府代表哈德爾（Peter Harder）近日表示，加拿大支持台灣適當參與國際論壇。

《中央社》報導，加國保守黨韓裔參議員馬妍兒（Yonah Martin）13日替同黨的越裔參議員吳藍海（Thanh Hai Ngo）提問，質詢加拿政府是否支持台灣參與WHA，哈德爾重申加國支持台灣參與國際論壇的立場。

哈爾德表示，他並未注意WHA幾週後就要展開，但加拿大支持台灣適當參與國際論壇。他也表示，樂意針對即將於數週內舉行的WHA一事，再次提出回應。

我國外交部發言人王珮玲日前則表示，我駐日內瓦辦事處一直與WHO秘書處保持密切聯繫，表達期盼第9度受邀以專業、務實方式出席WHA的立場，促請WHO儘早寄發邀請函給台灣。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： WHA 世界衛生大會 加拿大 台灣
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑蒜乾燒蝦
吃甜點✧焦糖烤布蕾
燕窩的挑選／處理
這樣燙蚵仔不縮水！
轉寄

標題：加拿大政府重申 支持台灣參與國際論壇


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月19日‧星期三‧丁酉年三月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.