加拿大政府重申 支持台灣參與國際論壇

加拿大聯邦參議院政府代表哈德爾（見圖）表示，加拿大支持台灣適當參與國際論壇。（圖擷自CBC）

2017-04-19 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生大會（WHA）將於5月22日召開，外交部日前呼籲世界衛生組織（WHO）寄發我方邀請函，加拿大聯邦參議院政府代表哈德爾（Peter Harder）近日表示，加拿大支持台灣適當參與國際論壇。

《中央社》報導，加國保守黨韓裔參議員馬妍兒（Yonah Martin）13日替同黨的越裔參議員吳藍海（Thanh Hai Ngo）提問，質詢加拿政府是否支持台灣參與WHA，哈德爾重申加國支持台灣參與國際論壇的立場。

哈爾德表示，他並未注意WHA幾週後就要展開，但加拿大支持台灣適當參與國際論壇。他也表示，樂意針對即將於數週內舉行的WHA一事，再次提出回應。

我國外交部發言人王珮玲日前則表示，我駐日內瓦辦事處一直與WHO秘書處保持密切聯繫，表達期盼第9度受邀以專業、務實方式出席WHA的立場，促請WHO儘早寄發邀請函給台灣。