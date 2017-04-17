除非殺金正恩 前特工：美若攻擊北韓將出這招

北韓前特工表示，除非殺死金正恩，不然美國無法攻擊北韓。（圖擷自《每日郵報》）

2017-04-17 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕美朝關係緊繃，有北韓前特工表示，美國若攻擊北韓，北韓特工已準備好要進入南韓俘虜西方人。因此除非殺死金正恩，不然美國無法攻擊北韓。

英國《太陽報》報導，北韓秘密部隊「第11暴風兵團」前隊員、脫北者Ung-gil Lee表示，他們記錄有南韓各大使館的位置、電話號碼與車號，準備在北韓遭受攻擊時潛入南韓，俘虜西方人士。他說：「除非川普能對金正恩進行致命一擊，否則美國無法攻擊北韓」。