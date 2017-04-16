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飛行車要來了！ 將在今年底展開預售

AeroMobile飛行車公司宣布，將在今年底讓飛行車展開預售。圖為AeroMobile 3.0原型機測試。（圖擷自AeroMobile）

2017-04-16  10:14

〔即時新聞／綜合報導〕總部設在斯洛伐克的AeroMobile公司，歷經20年的研發與改善，宣布將於4月20日在摩納哥超跑展公開最新一代飛行車，並於今年底前展開預售。

據美國科技媒體《Fossbytes》報導，AeroMobile公司表示，他們的飛行車符合飛機和汽車的規定。如果想要開飛行車的話，可能需要擁有飛行員和汽車駕駛執照，兩者缺一不可。

飛行車一方面是功能齊全的汽車，另一方面採用液壓推進技術，可以在道路上起飛。目前還沒有任何訂價標準傳出，但AeroMobile已信心滿滿地表示，會在今年結束前讓飛行車投入銷售市場。

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