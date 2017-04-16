飛行車要來了！ 將在今年底展開預售
2017-04-16 10:14
AeroMobile飛行車公司宣布，將在今年底讓飛行車展開預售。圖為AeroMobile 3.0原型機測試。（圖擷自AeroMobile）
〔即時新聞／綜合報導〕總部設在斯洛伐克的AeroMobile公司，歷經20年的研發與改善，宣布將於4月20日在摩納哥超跑展公開最新一代飛行車，並於今年底前展開預售。
據美國科技媒體《Fossbytes》報導，AeroMobile公司表示，他們的飛行車符合飛機和汽車的規定。如果想要開飛行車的話，可能需要擁有飛行員和汽車駕駛執照，兩者缺一不可。
飛行車一方面是功能齊全的汽車，另一方面採用液壓推進技術，可以在道路上起飛。目前還沒有任何訂價標準傳出，但AeroMobile已信心滿滿地表示，會在今年結束前讓飛行車投入銷售市場。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 美副總統訪韓前 北韓試射飛彈失敗
- 詭！等紅燈被紅衣女碰一下 男子當場暴斃
- 維也納列車相撞 9人受傷
- 《中英對照讀新聞》Korea to spend W38.4tr in 2017 to tackle low birthrate, aged society 韓國2017年將投入38.4兆韓元因應低出生率、高齡社會
- 人生橫跨3個世紀 義大利最長壽人瑞逝世
網友回應
熱門新聞
- 男子疑似吸毒恍神 深夜駕車衝撞4車1死3傷
- 女子為搶有陰影停車位 撞死超商外喝咖啡單親媽
- 租金高、樂器差 北市青少年Live Band被唱衰
- 網球》費爸不參與紅土賽季 穆雷：他很有機會贏
- 真心換「賊」情 女子報警逮男友
- MLB》洋基4億男連11打數無安打 今被移出先發
- 世大運反恐 警署嚴防四狀況
- 白百合腥聞纏身 楊宗緯現身救援
- 南科跳電 波及台積電等逾10廠
- 爆中廣裝死拒收公文 NCC寬限一個月仁至義盡
- 非做不可》對體育改革灰心 「泳后」怒吼：台選手做錯什麼？
- MLB》柯瑞亞痛挨觸身球 太空人啟用投手代跑
- 今日NBA戰績
- 瑞獅大橋用2年 又佔道施工惹怨
- NBA》暴龍應援T設計太狂 遭球迷痛批太醜
- 世界疊杯賽 4歲娃與夥伴奪金
- 錦榮顧腰 挑女友條件打槍天后
- 畫壇老頑童鄭善禧 彩墨展開幕要人「不必急著來」
- 周玉蔻呼呼中廣員工 轟趙少康是這種老闆
- 白百何離婚2年了！歌手尪閃退演藝圈
- 《健康充電站》糖尿病保健講座
- 烏日老榕招陰？ 樹下1日3事故
- 彭斯訪日韓 展現護衛盟邦決心
- 奶大贏一半！AV新人長相普普 賣贏三上悠亞還靠這招
- 小當家「母親味道我知道」真實版 中國男吃烤魚找到親生父母
- 沒穿胸罩搭雲霄飛車 女星左側G奶整顆被甩出來見客
- 預算重老輕幼 催生找無錢／楊志良：從蚊子館計畫找財源
- G奶女星曝寫真界包養內幕 純陪睡賺百萬
- 又是台北轉運站 瞄警察兩眼 通緝犯栽了
- 買蛋糕做愛心 助弱勢慶母親節
- 48企業出征牧德盃 市值逾台股40％
- 無痛「手擠奶」 新手媽媽看過來
- 東山路地下道填平 建議更改工法
- NBA》字母哥夢幻一鍋 卻因「昇龍拳」吃T（影音）
- 八田與一雕像遭斷頭 警方積極偵辦中
- 「陳陳大丈夫」 終於現身羅德一軍
- 獨家畫面》吸毒男撞死人 竟賴在車頂不下來
- Sandy開球大暴投 陳凱倫卡位抱抱
- 不怕薪水減半 護理師轉戰長照站
- 馬林魚逆襲 換大都會輸1分
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：飛行車要來了！ 將在今年底展開預售
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分