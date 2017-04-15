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金融危機後 美國面臨「學貸泡沫」風暴

2017-04-15  22:25

〔即時新聞／綜合報導〕日前紐約聯邦儲備銀行總裁杜雷（William Dudley）指出，目前美國學貸規模在過去10年激增，學生債務高達1.3兆美元，遠遠超過車貸與信用卡債務，聯邦儲備銀行指出如此龐大的學貸泡沫，對所有消費行支出都存在著長期負面影響，成為一大隱憂。

綜合外媒報導，美國學貸規模從2006年至今已成長5倍以上，2008年起美國就已從房市泡沫轉變成學貸泡沫危機，美國4400萬名背負學貸的人中，約800萬人仍拖欠貸款至今，平均每個畢業生都有超過37000美元（約新台幣112萬）的學貸要繳，但畢業生的違約率卻更勝當時金融危機。紐約聯儲總裁杜雷指出，學貸規模與高違約率是不利經濟活動的重大因素之一。

國家經濟研究局也指出，美國從1987年至2010年學費增長了106%，四年制州立大學更在2016至2017年調漲9%學雜費，私立大學則調漲13%之多，研究人員認為，學校之所以能如此肆無忌憚的調漲費用，全因學生能透過貸款繳交學費。

紐約聯儲報告更指出，畢業生在決定支付帳單時，會首先決定具時效型的信用卡、公用事業費用後，最後才會考慮到學貸，關於信用評分比方面，雖多半大學生都願意買房，但因學貸問題導致信用評分降低，降低房屋市場首購率外，也連帶導致房租上漲及其他採購市場消費力低落，衝擊美國經濟。

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  • 美國紐約聯邦儲備銀行總裁表示，目前全國經濟深受「就學貸款泡沫化」的威脅。（法新社）

    美國紐約聯邦儲備銀行總裁表示，目前全國經濟深受「就學貸款泡沫化」的威脅。（法新社）

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