聯航又出包！ 乘客在機上遭蠍子螫傷

一名加拿大乘客投訴，搭乘聯航客機時在機上遭蠍子螫傷。（美聯社）

2017-04-15 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕聯航怎麼了？日前美國聯合航空（United Airlines）才發生亞裔醫生杜成德（David Thanh Duc Dao，譯音）遭暴力拖下飛機事件，引發全球高度關注，現在又有一名加拿大乘客出面投訴，之前他搭乘聯航正在用餐時，竟有一隻蠍子從頭上行李櫃掉落，將他螫傷。

綜合外媒報導，加拿大乘客貝爾（Richard Bell）表示，週日他和妻子從休士頓搭聯航返回加拿大卡加利，坐在商務艙的兩人正在用餐時，突然有一隻蠍子從頭上的行李櫃掉下，落到了貝爾的頭上，他抓了抓頭，蠍子就恰好落進餐盤上，當他試圖伸手去抓蠍子時遭到螫傷，貝爾便將蠍子拍落地板，隨後被一名空服員用杯子罩住拿去廁所沖掉。

事發後，機組人員立即諮詢地面醫生，詢問蠍子是否有毒等，而一名乘坐同班客機的護士旅客，先給了貝爾止痛藥做預防，貝爾也在飛機落地後立即送院診治，幸無大礙。

對此，聯航發言人表示，確實有發生蠍子螫咬乘客事件，而客機降落後，醫療人員也立即上機對男子做檢查，確保生命安全。事後，貝爾妻子稱聯航已經主動聯繫致歉，並表示會賠償，但沒透露賠償金額。