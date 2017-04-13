| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
德安航空飛蘭嶼班機 偏離跑道衝撞護欄 懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 國際

金正恩沒在怕美國 笑稱「我們子彈有長眼睛！」

金正恩每逢軍演場合都相當開心。圖為先前視察軍隊畫面。（路透）

2017-04-13  16:09

〔即時新聞／綜合報導〕北韓核武問題升溫，美方派出卡爾文森號航母駛向朝鮮半島，不過北韓領導人金正恩毫不畏懼，他日前出席視察特種部隊時表示，要讓「魯莽的入侵者」嘗嘗槍砲的真實滋味。

《法新社》報導，北韓官媒《中央通信社》（KCNA）發文指出，金正恩在看台上看軍演時面露喜色，因特種部隊人員「如冰雹般」從運輸機上跳下，且「無情地炸毀敵方目標」。

金正恩笑著稱讚他的部隊，還開玩笑稱「我們的子彈似乎有長眼睛」。不過報導沒有透露詳細時間、地點。

報導寫道，「此次軍演再次證明，我們的韓國人民軍隊將讓魯莽的入侵者嘗嘗真正槍、砲和真正的戰火的滋味！」但並未提及金正恩視察軍演的詳細時間及地點。

目前川普已派出卡爾文森號前往朝鮮半島，他昨天受訪時自豪說，「我們的無敵艦隊太強大了！」並批評金正恩在做「錯誤的事」。北韓方面則表示，已做好戰爭準備，外界預測15日北韓將進行核彈試射。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北韓 核彈 核武 美國 金正恩
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風牛丼
泰式✧辣拌豬頸肉
日式甜點✧水饅頭
這樣炒雞蛋更滑嫩！
轉寄

標題：金正恩沒在怕美國 笑稱「我們子彈有長眼睛！」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月13日‧星期四‧丁酉年三月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.