金正恩沒在怕美國 笑稱「我們子彈有長眼睛！」

金正恩每逢軍演場合都相當開心。圖為先前視察軍隊畫面。（路透）

2017-04-13 16:09

〔即時新聞／綜合報導〕北韓核武問題升溫，美方派出卡爾文森號航母駛向朝鮮半島，不過北韓領導人金正恩毫不畏懼，他日前出席視察特種部隊時表示，要讓「魯莽的入侵者」嘗嘗槍砲的真實滋味。

《法新社》報導，北韓官媒《中央通信社》（KCNA）發文指出，金正恩在看台上看軍演時面露喜色，因特種部隊人員「如冰雹般」從運輸機上跳下，且「無情地炸毀敵方目標」。

金正恩笑著稱讚他的部隊，還開玩笑稱「我們的子彈似乎有長眼睛」。不過報導沒有透露詳細時間、地點。

報導寫道，「此次軍演再次證明，我們的韓國人民軍隊將讓魯莽的入侵者嘗嘗真正槍、砲和真正的戰火的滋味！」但並未提及金正恩視察軍演的詳細時間及地點。

目前川普已派出卡爾文森號前往朝鮮半島，他昨天受訪時自豪說，「我們的無敵艦隊太強大了！」並批評金正恩在做「錯誤的事」。北韓方面則表示，已做好戰爭準備，外界預測15日北韓將進行核彈試射。