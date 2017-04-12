裙子「更短更緊身」 高麗航空空姐被讚超正！

高麗航空空姐造型大提升，獲得好評。（圖擷自中央日報）

2017-04-12 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕北韓力拚觀光，日前大改空姐服裝，除了讓裙子變短，也改變制服顏色，最近韓媒刊登高麗航空空姐照片，許多人稱讚他們顏質高、身材好！

韓國《中央日報》報導，刊登北韓唯一一家航空公司高麗航空的空姐照，文中大讚北韓空姐看起來成熟幹練，微笑相當從容、化妝也很自然，她們左胸佩戴著金日成、金正日徽章，右胸佩戴著金色的高麗航空徽章。

報導指出，北韓領導人金正恩2012年視察平壤順安機場時曾指示，空服員服裝應符合「新世紀」要求，並提升機上餐點質量。隨後高麗航空制服由紅轉藍，許多人發現裙子也符合金正恩下令的「更短更緊身」。

不過即使有正妹空姐加持，高麗航空仍連續3年獲選世界最爛航空，過去《紐約時報》也曾批評，北韓空姐外語能力差，乘客向窗外拍照，還會被強行刪照、嚴厲指責。