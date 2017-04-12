裙子「更短更緊身」 高麗航空空姐被讚超正！
2017-04-12 16:58
高麗航空空姐造型大提升，獲得好評。（圖擷自中央日報）
〔即時新聞／綜合報導〕北韓力拚觀光，日前大改空姐服裝，除了讓裙子變短，也改變制服顏色，最近韓媒刊登高麗航空空姐照片，許多人稱讚他們顏質高、身材好！
韓國《中央日報》報導，刊登北韓唯一一家航空公司高麗航空的空姐照，文中大讚北韓空姐看起來成熟幹練，微笑相當從容、化妝也很自然，她們左胸佩戴著金日成、金正日徽章，右胸佩戴著金色的高麗航空徽章。
報導指出，北韓領導人金正恩2012年視察平壤順安機場時曾指示，空服員服裝應符合「新世紀」要求，並提升機上餐點質量。隨後高麗航空制服由紅轉藍，許多人發現裙子也符合金正恩下令的「更短更緊身」。
不過即使有正妹空姐加持，高麗航空仍連續3年獲選世界最爛航空，過去《紐約時報》也曾批評，北韓空姐外語能力差，乘客向窗外拍照，還會被強行刪照、嚴厲指責。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 蔣友青婚宴照曝光！新娘背景大有來頭
- MLB》球速僅138公里 42歲日投依然宰制大聯盟（影音）
- （影音）前妻騙光積蓄 趙擎背債10年曾尋死
- 只差7個出局數 皮奈達「完美」破功
- 中市勞工局青年「摘星計畫」 第2期將進行招募
- 滑冰》日本天后淺田真央 要福原愛介紹台灣男友
- 控馬英九圖利富邦300億 北檢首傳北銀前副理
- 失業男跳樓輕生？ 下有花台撿回一命
- 包容蔣友青脫序 義肢千金8年不離不棄
- 低薪好苦悶？全聯總裁：年輕人太會花錢....
- 這件事讓她理智線斷掉... 童仲彥嫩妹翻臉內幕曝光！
- 酷玩安檢超規格 偵爆犬出巡
- 新版公車APP 結合藍芽微定位
- 小S放話想演新版杉菜 遭酸：妳演道明寺的媽
- 男子未繫安全帶自撞護欄 慘遭後方車輛追撞死亡
- 少子化辦公室抓瞎？空喊生育率回到1.6％
- 芎林人也要運動公園！ 地方爭取空品區綠地
- 「風飛砂幫」大老洪國華 曾遭侯友宜逮捕
- 醉女毆護理師 患恐慌症輕判
- 日職》少了陽岱鋼又遇傷兵潮 火腿外野陣容好慘
- 新南向6月第二波簽證放寬 試辦菲律賓來台免簽
- 近可戶外運動 向北往南能血拚
- 蔣家第四代男婚女嫁 蔣友柏最風光
- 議場質詢向柯自白 童仲彥：謝謝市長把我當病人
- 挨批用念力推建設？朱：建設是為全體市民
- 感情事業雙重打擊 海倫清桃信教解噩運
- 赤科山電桿地下化 民疑重複開挖
- 25年老餐廳 大北京嘉義店6月吹熄燈號
- 親子溝通？情緒勒索？ 母po女童抽噎自省影片惹議.....
- 蘭女綠樓綠竹拆光光 校友憂回不去
- 法律白話文》航空公司機位超賣，我要被抓下飛機了嗎？怎麼辦？
- 太黏吳志剛？友人替李婉鈺抱不平爆內幕...
- 李俊敏介入 被指是「掮客」 張小月：民間方式 都非正式管道
- 保生大帝誕辰 幼童獻藝祝壽
- （影音）五月天石頭說了這句話... 林嘉欣「他太不了解我啦！」
- 阿翔2度想退演藝圈 浩子跟他說＿自己卻落跑
- 《徵文啟事》360行工作照
- 前情報員挽救李明哲？他身份北京無回覆…
- 吸毒解封嫩妻跑了 莫少聰月領4萬養女兒
- 野生周杰倫現身夜市 吃貨夫妻冒雨也要買「這一味」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：裙子「更短更緊身」 高麗航空空姐被讚超正！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分