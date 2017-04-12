美軍航母駛向朝鮮半島 川普：這無敵艦隊太強大了！

卡爾文森號駛向朝鮮半島。（路透）

2017-04-12 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今天接受《福斯新聞網》（Fox News）專訪時警告，美國已派出超強大艦隊駛向北韓，「太強大了！」並批評北韓領導人金正恩不斷做出「錯誤的事」。

綜合美媒報導，川普接受《福斯》專訪時批評，金正恩的核武發展威脅越來越大，是在做「錯誤的事」。他也自豪表示，「我們的無敵艦隊（armada）太強大了！我們還有潛艦，比航母還強，有夠強大！」

另外被問到金正恩是否為心智健全的人（mentally fit），川普則說，「我不知道、我不知道...我不認識他，但他正在做出錯誤的事情。」

北韓方面也立刻做出回應，北韓《勞動新聞》表示，「我們強大的革命軍正在密切注意敵對勢力，核武涵蓋範圍不只南韓，還包括美軍的各個基地，也涵蓋到美國本土。」

目前美軍卡爾文森號航母正在前往朝鮮半島途中，對此各國不敢懈怠，日本內閣官房長官菅義偉也表示，已經準備好隨時撤離在朝鮮半島的日本人。