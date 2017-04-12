川習再通話 討論北韓、敘利亞問題

美國總統川普今早與中國國家主席習近平再次通電話，主要商討北韓和敘利亞問題。（路透資料照）

2017-04-12 13:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今早與中國國家主席習近平再次通電話，這次主要商討北韓和敘利亞問題，並交換意見。

綜合媒體報導，習近平表示，中國堅持實現北韓無核化，主張通過和平方式解決問題，並與美國持續溝通北韓問題。習近平說，不能接受敘利亞使用化學武器的行為，並希望聯合國安理會能夠團結解決敘利亞問題。

川普則認為，美、中元首保持密切聯繫非常重要，贊同美、中雙方應該共同努力，拓展廣泛領域務實合作，並期待到中國進行國事訪問。