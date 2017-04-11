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北海道馬鈴薯收成差 日本近50款洋芋片停售

獅子山颱風重創北海道，造成馬鈴薯歉收，卡樂比表示將從本月15日開始停售區域限定的洋芋片共33款。（彭博）

2017-04-11  23:07

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道去年遭颱風侵襲，造成今年馬鈴薯歉收，日本洋芋片大廠卡樂比（Calbee）、湖池屋紛紛宣布停賣特殊口味及大包裝洋芋片，以確保主力商品的生產。

綜合媒體報導，去年8月獅子山颱風重創北海道，造成馬鈴薯歉收，庫存逐漸不足。卡樂比表示，將從本月15日開始停售區域限定的洋芋片共33款，在秋季馬鈴薯收成前，考慮提高美國馬鈴薯的使用量；湖池屋則是在上個月25日開始已停賣特殊口味的洋芋片共16款，湖池屋表示絕不會改用進口馬鈴薯。

停產消息一出，日本拍賣網站已出現不少賣家販售即將停產的特殊洋芋片，標榜「珍貴」、「入手困難」，價格從約130日幣漲到500日幣（約台幣36元漲到140元），甚至更高。

台灣廠商則表示，目前國內存貨量足夠維持供應，預計在7月前工廠就能恢復運作。

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