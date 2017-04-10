賺翻！113萬舊坦克 油箱裡挖到7650萬黃金
2017-04-10 13:30
英國55歲的男子米德（Nick Mead，左），以3萬7000元美金（約新台幣113萬元）買下俄羅斯T54/69柴油坦克，沒想到卻在油箱裡發現價值高達250萬美金（約新台幣7650萬元）的金條。（圖擷自《太陽報》）
〔即時新聞／綜合報導〕英國55歲的男子米德（Nick Mead），是個狂熱的坦克蒐藏家、他日前花了3萬7000元美金（約新台幣113萬元），買回一輛俄羅斯T54/69柴油坦克，沒想到卻在油箱中發現金條，價值高達250萬美金（約新台幣7650萬元）！
據《福斯新聞》報導，米德擔心坦克內有遺留的彈藥，因此和機械師張伯倫（Todd Chamberlain）一起檢查坦克，結果在油箱裡竟有12磅（約5.45公斤）的金條，而且一共還有5個。
米德和機械師並沒有被利慾薰心，反而將金條交給警察局。現在米德正開著修復成功的柴油坦克，在自己的農場裡逍遙地兜風。
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