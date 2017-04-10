首爾地鐵站垃圾桶 驚現手榴彈

南韓地鐵站發現手榴彈。（圖擷自南韓egloos網站）

2017-04-10 09:32

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾地鐵的「延新內站」，在前天（8日）下午有清潔工在垃圾桶中發現手榴彈，警方徹查監視器想找到丟棄者的身影，卻毫無所獲。

據《韓國時報》報導，南韓警方於8日下午1時40分左右移除了垃圾桶中的手榴彈，經檢查後確認這屬於練習彈，不僅體型小於實際的手榴彈，爆炸威力也相當微弱。

但手榴彈在大眾運輸場所被發現，仍然非同小可，韓警調閱監視器影像，卻找不出遺留手榴彈的嫌犯。手榴彈後來送到附近的56師軍營來保管。