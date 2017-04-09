韓大選民調驚天逆轉 安哲秀超車文在寅

2017-04-09 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕南韓將在5月9日舉辦總統大選，隨著參選者人數逐漸明朗，支持率版圖也開始產生變化，原本一直居於領先地位的南韓最大在野黨「共同民主黨」前黨主席文在寅，在近日的一對一民調中，輸給了第二大在野黨「國民之黨」前黨主席安哲秀，呈現驚天逆轉！

《韓聯社》報導，該份民調是由《韓聯社》和電視台《KBS》委託民調機構「KOREA RESEARCH」進行調查，發現在一對一的情況下，安哲秀獲得49.4%的支持率，文在寅則是36.2%的支持率，差距遠超出誤差範圍。

而在上月所進行的一對一民調，文在寅拿下45.7%支持率，安哲秀只有32.2%，形成了鮮明對照。

另外，在5位參選人的狀況下，安哲秀拿下了36.8%，同樣位居榜首，文在寅32.7%，這是安哲秀首次在5人對陣中贏過文在寅；執政黨「自由韓國黨」洪準杓6.5%、「正黨」劉承旼1.5%、「正義黨」沈相奵2.8%；不過還有近五分之一的受訪者（19.8%）表示不支持任何參選人、不確定或沒有回答。

不過在政黨支持度部份，共同民主黨33.2%居冠，國民之黨升至25.5%，自由韓國黨為9.7%，正義黨為6.3%，正黨為5.6%。