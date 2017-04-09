帶走304條年輕生命 世越號內部照片曝光！
2017-04-09 14:21
南韓世越號內部照片曝光，一想到至少有304名高中生死於世越號船難，就讓人不寒而慄。（圖擷自《韓國時報》）
〔即時新聞／綜合報導〕南韓世越號載有數百名高中生，於2014年4月16日在開往濟州島途中發生船難，釀成304死9失蹤的慘劇，自此之後這艘客輪就在海底靜置3年之久，最近才被打撈出海，而船隻內部的狀況也終於曝光。
據《韓國時報》報導，南韓海水部公開了一張船艙相片，從中可以看到微弱的日光從窗戶中照射下來，但艙房內仍鬼氣森森，令人不寒而慄。畢竟至少有304條年輕生命隨著世越號的沉沒而消逝，而且還有9名失蹤學生的屍骨還沒找到。
世越號打撈成功後，先安置在半潛式船舶上，並在今日下午1時趁著潮漲會轉移至陸地上，屆時將全面性地搜查船體，清查是否有罹難者遺體仍在船內。
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