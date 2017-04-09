美車展辦泳裝賽 超薄泳裝讓男粉絲心癢癢的...

2017-04-09 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕許多車展為吸引消費者目光，都會聘請一群穿著清涼嫵媚的專業展場模特兒站台。美國網路論壇「Reddit」近日流出1段影片，地點是在某車展中的比基尼大賽，僅著薄片狀比基尼的參賽者們，雖微微遮住了重點部位，但在布料、綁帶的「擠壓」下，反倒更突顯出爆乳、蜜臀的火辣身材！

英國《每日星報》報導，影片中可見，身穿各式各樣、僅遮住胸前「兩粒」與「妹妹」的泳裝比基尼的模特兒們，一一走上台，扭腰擺臀、搔首弄姿，雙手輕輕抓著胸前的高開叉泳裝，轉身的煞那間，裝作若無其事地微微拉開、收回，接著朝台下猛按快門、錄影的觀眾拋個媚眼，逗得那些「看得到摸不到」的男粉絲們心癢難耐，笑得合不攏嘴。