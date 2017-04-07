家鄉遭美國轟炸 敘利亞7歲女童竟發文支持川普

美國軍方今天對敘利亞發射59枚戰斧巡弋飛彈。（法新社）

2017-04-07 18:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今天下令軍方對敘利亞發射59枚戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile），引來各界討論。不過一位7歲的敘利亞難民卻在推特發文，表達對川普的支持。

敘利亞汗舍孔鎮（Khan Sheikhon）在4日遭政府以化學武器攻擊，造成至少100人死亡、300人受傷，當中還包含許多婦女和兒童。川普今天於是下令美國向敘利亞第三大城荷姆斯（Homs）領空，發射59枚戰斧巡弋飛彈，此舉引來許多討論。不過7歲的敘利亞難民阿拉貝（Bana Alabed）卻在推特發文，表達對川普以及發射飛彈的支持。

阿拉貝在推文中表明，她是個受到敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）和俄國總統蒲亭迫害的敘利亞孩童，她非常歡迎川普採取行動，反抗敘利亞的殺人兇手。「蒲亭和阿塞德轟炸了我的學校，殺死我的朋友並搶走我的童年，現在該是懲罰那些殺害敘利亞孩童兇手的時候了。」

I am a Syrian child who suffered under Bashar al Asad & Putin. I welcome Donald Trump action against the killers of my people. — Bana Alabed （@AlabedBana） 2017年4月7日

Putin and Bashar al Asad bombed my school, killed my friends & robbed my childhood. It's time to punish the killers of children in Syria. — Bana Alabed （@AlabedBana） 2017年4月7日