家鄉遭美國轟炸 敘利亞7歲女童竟發文支持川普

2017-04-07 18:24

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普今天下令軍方對敘利亞發射59枚戰斧巡弋飛彈(Tomahawk cruise missile),引來各界討論。不過一位7歲的敘利亞難民卻在推特發文,表達對川普的支持。

敘利亞汗舍孔鎮(Khan Sheikhon)在4日遭政府以化學武器攻擊,造成至少100人死亡、300人受傷,當中還包含許多婦女和兒童。川普今天於是下令美國向敘利亞第三大城荷姆斯(Homs)領空,發射59枚戰斧巡弋飛彈,此舉引來許多討論。不過7歲的敘利亞難民阿拉貝(Bana Alabed)卻在推特發文,表達對川普以及發射飛彈的支持。

阿拉貝在推文中表明,她是個受到敘利亞總統阿塞德(Bashar al-Assad)和俄國總統蒲亭迫害的敘利亞孩童,她非常歡迎川普採取行動,反抗敘利亞的殺人兇手。「蒲亭和阿塞德轟炸了我的學校,殺死我的朋友並搶走我的童年,現在該是懲罰那些殺害敘利亞孩童兇手的時候了。」

I am a Syrian child who suffered under Bashar al Asad & Putin. I welcome Donald Trump action against the killers of my people.

Putin and Bashar al Asad bombed my school, killed my friends & robbed my childhood. It's time to punish the killers of children in Syria.