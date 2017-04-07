衛星圖看光光！ 中國在南海島嶼部署殲11

中國在南海西沙群島的永興島部署殲11戰鬥機。（路透）

2017-04-07 15:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國華府智庫「戰略暨國際研究中心（CSIS）」的分支機構「亞洲海事透明倡議（AMTI）」，於今日向媒體釋出3月29日的衛星圖，顯示中國在南海西沙群島的永興島部署殲11（J-11）戰鬥機，這是川普上任以來中國第一次有這種南海軍事行動。

據《路透》報導，AMTI主任波林（Greg Poling）指出，中國並非首次在南海島嶼布置戰機，但這次是近一年以來的第一次。他認為除了衛星圖中的那架殲11之外，附近的機庫還有可能停放更多架戰機。

波林透露，目前不知道戰機在那裡已佈署了多長時間，他接著強調，中國在南海南沙群島的人造島上，已完成了許多軍事設施。中國駐美大使館被詢問此事，但僅對此表示毫無評論。