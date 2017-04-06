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三星遭控侵權 中國法院判賠華為 3.5億台幣

中國地方法院裁定，三星多款產品侵犯華為專利，須賠償8000萬人民幣。（歐新社）

2017-04-06  14:39

〔即時新聞／綜合報導〕又一外國品牌在中國吃鱉，南韓電子大廠三星遭中國手機品牌華為控告侵權，今中國地方法院判華為勝訴，三星須賠償華為8000萬人民幣（約台幣3.59億）。

綜合外媒報導，華為檢視三星S7、S7edge、J5三款產品中，發現其技術特徵與華為在2011年申請通過的專利權有8項符合，追查後認為有20多款產品涉嫌侵權。

華為指控，惠州三星、天津三星在未經許可的情況下，以營利為目的大量製造被控侵權的產品，三星公司同樣以營利為目的進行銷售。

中國福建省泉州市中級人民法院在今日做出判決，三星應立即停止侵犯華為專利的行為，並賠償三星8000萬人民幣，以及華為為了制止侵權所付出的50萬元。

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