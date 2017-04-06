川普移民禁令後...美墨邊境非法移民創17年新低

美國海關與邊境保衛局4日公布最新數據顯示，今年3月美墨邊境被逮捕的非法移民人數大幅下降，比起2月份下降了35％，人數創下17年來新低。（路透）

2017-04-06 07:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任前就承諾，要嚴格管控來自墨西哥的非法移民。有外媒報導指出，美國海關與邊境保衛局（Customs and Border Protection）4日公布最新數據顯示，今年3月美墨邊境被逮捕的非法移民人數大幅下降，比起2月份下降了35％，人數創下17年來新低。

綜合外媒報導，美國海關與邊境保衛局最新數據顯示，3月份在美墨邊境被逮捕的非法移民人數約為1.2萬人，比起2月份的人數下降了35％，也比2016年3月份下降了63％，這項數據更創下17年來新低。尤其往年2至3月都是非法移民被逮捕的高峰期，今年則是不增反降。

國土安全局局長凱利（John Kelly）表示，美墨非法移民人數已經連續幾個月呈現下滑趨勢，比起去年12月的5萬8478人，如今已經減少了將近7、8成，而這種變化趨勢其實並不意外，就是川普總統強硬移民政策下的顯著效果。