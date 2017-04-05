美兩黨議員聯署 要求中國停止抵制南韓

2017-04-05 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕美軍在南韓部署暱稱為「薩德」的終端高空區域防禦系統（Terminal High Altitude Area Defense，THAAD），日前引發中國政府與民間強力反彈。對此，美國兩黨共26位參議員聯名呼籲美國總統川普，對中國國家主席習近平表明美國立場，促使中國停止對南韓的報復性抵制。

趁著「川習會」期間，以民主黨的卡定（Ben Cardin）與共和黨的蘇利文（Dan Sull ivan）為首發動此次聯署，26名美國參議員參與聯署要求川普向習近平說明，美國之所以在南韓部署薩德，是因為北京當局未能阻止朝鮮核試與飛彈試射等種種挑釁。並要求中國撤銷因部署薩德而對南韓的種種抵制，並對朝鮮非核化做出更具建設性的貢獻。

在中國為了抵制南韓部署薩德，已導致南韓多家企業營收損失慘重，南韓政府甚至向世界貿易組織（WTO）遞交投訴。