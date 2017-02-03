中國6歲女童路邊小便 遭巴士輾壓身亡
2017-02-03 08:46
〔即時新聞／綜合報導〕中國發生女童路邊小便，不慎被巴士輾壓，傷重身亡的不幸事件。
《梨視頻》官方微博上傳一段影片，來源是中國江西贛州一處監視器的畫面，影片中一名6歲女童在路邊脫了褲子蹲下小便，但因為個頭太小，一輛巴士要路邊停靠載客時，司機沒有看到女童，硬生生地將她輾過。
影片表示，女童送醫急救後宣告不治，巴士司機則因為涉嫌交通肇事遭到刑事拘留。
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