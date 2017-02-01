| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

川普上任10天新政惹議 歐理會主席：已威脅到歐洲

圖斯克表示，川普政府上任後，華府的變化已讓歐洲國家開始焦慮不安。（路透）

2017-02-01  12:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任短短10天，已簽署一連串震驚全球的行政命令，包括美墨邊界築牆、7個穆斯林國家的移民禁令，對此，歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）直言，川普那些令人擔憂的主張，已成歐洲面臨的挑戰之一。

綜合媒體報導，圖斯克表示，華府近日以來的變化，與中國、俄羅斯與極端伊斯蘭份子沒兩樣，替歐盟面臨的外部威脅再添一樁。圖斯克在馬爾他歐盟峰會前夕，於內部信中指出，這讓27個歐盟成員國感到緊張不安。

美國新政府上台後，隨即打破美國過去70年的外交政策，圖斯克說，這恐讓歐盟處境更為艱難，但為維護現行國際秩序與和平，歐盟不容許任何人破壞跨大西洋夥伴關係，呼籲美國以大局為重，「團結則存，分裂則亡」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 川普 歐洲理事會 歐盟 美國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 【初五】開工大吉好料理
大發✧什錦海鮮炒麵
大利✧九層塔蛤蜊湯
好運到✧元寶酥
旺旺來✧鳳梨炒飯
轉寄

標題：川普上任10天新政惹議 歐理會主席：已威脅到歐洲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月1日‧星期三‧丁酉年正月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.