川普上任10天新政惹議 歐理會主席：已威脅到歐洲
2017-02-01 12:17
圖斯克表示，川普政府上任後，華府的變化已讓歐洲國家開始焦慮不安。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任短短10天，已簽署一連串震驚全球的行政命令，包括美墨邊界築牆、7個穆斯林國家的移民禁令，對此，歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）直言，川普那些令人擔憂的主張，已成歐洲面臨的挑戰之一。
綜合媒體報導，圖斯克表示，華府近日以來的變化，與中國、俄羅斯與極端伊斯蘭份子沒兩樣，替歐盟面臨的外部威脅再添一樁。圖斯克在馬爾他歐盟峰會前夕，於內部信中指出，這讓27個歐盟成員國感到緊張不安。
美國新政府上台後，隨即打破美國過去70年的外交政策，圖斯克說，這恐讓歐盟處境更為艱難，但為維護現行國際秩序與和平，歐盟不容許任何人破壞跨大西洋夥伴關係，呼籲美國以大局為重，「團結則存，分裂則亡」。
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