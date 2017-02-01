自由之家報告 台灣自由有進步
2017-02-01 01:52
〔中央社〕非政府組織「自由之家」今天公布2017年世界各國自由度報告，台灣的總得分超越美國，評分指標之一的「公民自由」較去年進步，自由程度也是10年來首次躍升至「最自由」。
台灣今年再度名列「自由國家」，而在滿分為100的評比下、自由程度得到91分，超越美國的89分。而兩大項評比指標為「政治權利」與「公民自由」，都得到「最自由」的評價，其中，公民自由程度較去年進步。
自由之家認為台灣的公民自由程度有提升，原因是媒體的獨立性及學術自由近年來的表現，這包括了2016年媒體對選舉的報導，也因此，從1為最自由、7為最不自由的標準來看，將公民自由程度從去年的2、提升為1。
台灣整體自由程度也從去年的1.5、提升至1的最自由。
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