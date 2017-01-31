川普再簽行政命令 大幅減少中小企業限制法規
2017-01-31 09:07
美國總統川普於30日再簽署一項行政命令，意圖大幅削減規範中小企業的法規。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上週簽署禁止伊斯蘭移民的命令，引發各界強烈批評，有外媒報導指出，川普於當地時間30日再度簽署一項行政命令，意圖大幅削減規範中小企業的法規，內容要求美國聯邦機構每提出一個規範中小企業的法規，就要再撤銷另外兩個法規。
綜合外媒報導，川普在白宮橢圓辦公室與一群中小企業領袖簽署這項命令，內容要求美國各政府機構在提出一個新的法令規範中小企業時，就要撤銷該部門另外兩項法規。川普表示，「一進二出」的行政命令意在減少中小企業的負擔，也是履行他當初的競選承諾。
川普還在簽署法令時說到，他認為目前的法令對於美國中小企業簡直是一場災難，現在要經營小型企業幾乎是一件不可能的事情，因為受到現有法規侷限，根本不可能擴大現有的業務。
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