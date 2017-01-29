川普修建美墨邊境圍牆 「柏林過來人」勸他三思

川普上任後簽署行政命令，將在美國與墨西哥邊境開始建圍牆，然而柏林市長穆勒以「過來人」的身分呼籲川普不要建築圍牆。圖為柏林圍牆。（歐新社）

2017-01-29 15:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）上任後簽署行政命令，將在美國與墨西哥邊境開始建圍牆，甚至還向墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）喊話，若墨國拒絕「付錢築牆」，就「最好取消」訪華府的行程。然而德國在冷戰時期曾被柏林圍牆分隔，柏林市長穆勒（Michael Mueller）以「過來人」的身分呼籲川普不要建築圍牆。

根據英國《BBC》報導，穆勒發出聲明，警告川普的計畫只會造成「奴役與痛苦」，並且將摧毀數以百萬計人民的日常生活，穆勒強調，柏林人最清楚冷戰期間分裂的歐洲大陸所帶來的痛苦，當有個國家準備要建立新的圍牆時，柏林是對此不能無動於衷，呼籲川普不要走上這條分離的道路。

穆勒最後也在聲明中強調：「美國正是給予我們自由的國家，我們不能讓同一個國家破壞這個歷史教訓。總統先生，不要建這道圍牆。」