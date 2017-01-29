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驚！動物園老虎咬人 遊客滿頭鮮血動彈不得

一名中國男性遊客被老虎拉進圍牆內，並被咬到滿身血。（圖截自網路）

2017-01-29  16:03

〔即時新聞／綜合報導〕今天大年初二，中國浙江省寧波雅戈爾動物園卻發生動物咬人事件，一名中年男性遊客今天下午在園中近距離觀賞老虎時，卻被老虎拉進圍牆內，並被咬到滿身血，目前男子已被救出且送醫急救，但傷勢仍不詳。

綜合外媒報導，從現場遊客拍下的照片畫面可以看見，該名男遊客被老虎拉到圍牆內後，頭部、頸部就被老虎緊咬，導致滿面鮮血，且全身似乎已無反抗能力。工作人員用鞭炮驅趕老虎，直到下午4點才救出該名男子並送醫急救，但目前傷勢仍不詳。有現場群眾指稱，該名遊客似乎在近距離逗老虎才被拉進圍牆內。

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  • 從現場遊客拍下的照片畫面可以看見，該名男遊客被老虎拉到圍牆內後，頭部、頸部就被老虎緊咬，導致滿面鮮血。（圖截自網路）

    從現場遊客拍下的照片畫面可以看見，該名男遊客被老虎拉到圍牆內後，頭部、頸部就被老虎緊咬，導致滿面鮮血。（圖截自網路）

  • 有現場群眾指稱，該名遊客似乎在近距離逗老虎才被拉進圍牆內。（圖截自網路）

    有現場群眾指稱，該名遊客似乎在近距離逗老虎才被拉進圍牆內。（圖截自網路）

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