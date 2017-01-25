中國男騎自行車回家過年 1個月後發現方向反了...

2017-01-25 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國安徽蕪湖的交通警察，發現高速公路上有男子騎著自行車，於是上前盤查，並命令男子下高速公路，但一問才發現，男子想騎自行車返鄉，結果方向卻騎反了，原本要到東北黑龍江的男子，卻跑到了安徽！

《梨視頻》報導，交警表示，當時看到有人在高速公路上騎自行車，覺得很奇怪，上前盤查後，男子供稱，是別人叫他騎上高速公路的。

交警繼續詢問才了解，這名男子靠打臨時工過活，又沉迷網咖，錢用完了，才想騎自行車返鄉過年。

但男子沿途問人，卻問錯了路，男子從山東省日照市出發，原本要到黑龍江省齊齊哈爾市，理應北上才對，但他卻「一路向南」，騎了一個多月後跑到了安徽省蕪湖市，方向完全相反！

交警和收費站人員聽完男子的遭遇後，認為男子騎自行車，根本沒辦法在年前抵達東北黑龍江，於是湊了點錢幫男子買車票，讓男子回家過年。