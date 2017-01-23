英權威：吐司烤成黑褐色 恐增致癌風險

2017-01-23 22:35

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國食品標準局（FSA）發出警告，吐司、薯條和馬鈴薯等澱粉類食物，最好烹飪至金黃色即可，若外觀變成黑褐色，恐會增加致癌風險。

英國食品標準局指出，吐司等澱粉類食物若烘、烤或炸成黑褐色，恐會產生名為「丙烯醯胺」（Acrylamide）的可能致癌物。

「丙烯醯胺」存於許多食物中，是烹調過程中的自然副產品，但在高澱粉食物中最多，例如麵包、穀片、餅乾、蛋糕和咖啡等，經由攝氏120度以上高溫烹調便會產生這種化學物。

另外，「丙烯醯胺」也會在家中高溫烹調時產生，包括薯條、麵包、馬鈴薯、歐洲防風草（parsnips）等高澱粉食物。

英國食品標準局建議，馬鈴薯和歐洲防風草不應放在冰箱裡保存，因為在低溫下糖份水平會上升，可能導致這些食物在烹調時「丙烯醯胺」增多。

不過，英國專家表示，目前尚無確切證據顯示「丙烯醯胺」和人體致癌有關。至於人體可以忍受多少「丙烯醯胺」含量，迄今也仍不清楚。