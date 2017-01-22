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德國砸下13億 請難民回鄉

2017-01-22  19:07

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲開放難民引發諸多爭議，德國當局為減少境內難民人數，砸下4000萬歐元（約13億台幣），從今年2月開始進行「Starthilfe Plus」計畫，資助難民回鄉。

《德國之聲》報導，德國聯邦移民與難民局（BAMF）決定在試點城市對庇護申請者進行該計畫，自願返鄉者還可獲得各種單獨接受諮詢機會，但回鄉後又返回德國，則必須退還資助。申請庇護未獲准的難民則可決定被強行遣返或拿錢回家

撤回庇護申請者最多可拿到1200歐元（約4萬台幣）資助金，12歲以下每人600歐元（約2萬台幣），4人以上家庭將獲得額外補貼500歐元（約1.6萬台幣）。另外，當局還對不同地區國家給於額外補助。

來自阿富汗、甘比亞、迦納、伊拉克、伊朗、奈及利亞、巴基斯坦、衣索比亞、厄利垂亞的成年人，每人則可額外獲得500歐元（約1.6萬台幣）資助、兒童減半，一個家庭上限為1500歐元（約5萬台幣）。

來自俄羅斯、印度、斯里蘭卡等亞洲國家的成年人可拿到每人300歐元（約1萬台幣）額外補貼，兒童減半，一個家庭獲得額外補貼上限為900歐元（約3萬台幣）。

報導指出，2016年，德國在難民返鄉上花了2150萬歐元（約7.25億台幣）的資助，約5萬5千人自願回家，大部分來自巴爾幹地區。

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  • 德國總理梅克爾（圖）的難民政策飽受爭議，當局為減少境內難民人數，砸下4000萬歐元（約13億台幣），從今年2月開始資助難民回鄉。（路透）

    德國總理梅克爾（圖）的難民政策飽受爭議，當局為減少境內難民人數，砸下4000萬歐元（約13億台幣），從今年2月開始資助難民回鄉。（路透）

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