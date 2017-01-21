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噴鼻血！ 川普正妹女兒不僅爆乳 還獻上誘人飛吻

川普正妹女兒伊凡卡（Ivanka Trump）在父親就職舞會時穿上爆乳禮服，還向現場媒體獻上飛吻。（路透）

2017-01-21  12:35

〔即時新聞／綜合報導〕川普正妹女兒伊凡卡（Ivanka Trump）在美國總統就職典禮後，出席就職舞會時身穿一襲爆乳禮服，還向現場媒體獻上飛吻，立刻成為鎂光燈追逐的焦點。

據《每日郵報》報導，伊凡卡穿著知名設計師海萊拉（Carolina Herrera）的夢幻公主禮服，讓現場的人看到目不轉睛，這套長袖薄紗裙完美襯托出伊凡卡的身材，點綴的水晶也讓她在舞會中更為閃亮。

知名設計師海萊拉（Carolina Herrera）的夢幻公主禮服，襯托出伊凡卡的好身材。（法新社）

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