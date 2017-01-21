好尷尬！ 川普女兒伊凡卡和希拉蕊撞衫
2017-01-21 09:56
美國總統川普的正妹女兒伊凡卡（Ivanka Trump）在父親的總統就職典禮上，穿著一身白色服裝出席。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕撞衫並不稀奇，但發生在這兩人身上就超尷尬！川普正妹女兒伊凡卡（Ivanka Trump）20日出席父親的總統就職大典，結果和前來赴會的希拉蕊都一樣穿了全白的服裝，讓美媒直呼兩人的衣服簡直就像是複製出來的。
據《美國週刊》（US Weekly）報導，69歲的前國務卿希拉蕊穿著白色長版大外套和白色長褲，現身在選戰死對頭川普的就職典禮上。至於35歲的伊凡卡也選擇了雪白色的外衣與白色西裝褲。
但仔細一看，這兩人還是有些微不同的地方，例如伊凡卡的衣服較為貼身，而且下襬還有不對稱剪裁的特色。
希拉蕊來到選戰死對頭川普的就職典禮，全身穿著也都是白色。（路透）
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