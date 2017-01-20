搶在川普就任前 日本完成TPP國內批准程序
2017-01-20 21:36
日本政府內閣會議20日正式批准TPP，並通知負責統籌工作的紐西蘭已完成國內程序。圖為日本首相安倍晉三。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕就在揚言退出跨太平洋夥伴協定（TPP）的美國準總統川普就任前夕，日本政府內閣會議20日正式批准TPP，並通知負責統籌工作的紐西蘭已完成國內程序，成為TPP的12個成員國中，第一個達到此階段的國家。
日本國會已於去年12月通過TPP批准案，之後內閣持續進行相關的程序準備工作，日本首相安倍晉三上週與澳洲總理滕博爾見面，雙方也達成讓TPP早日生效的共識。日本政府今日召集與TPP相關的部門開會，隨後在內閣會議上正式批准TPP，並發布通知，告訴紐西蘭日本已完成國內程序，同時也由駐紐西蘭大使送出書面通知。
日本是TPP的12個成員國中，第一個通知紐西蘭已完成國內程序的國家。據指出，日本希望就此行動，敦促其他程員國儘快完成國內批准程序。其餘成員國包括美國、澳洲、汶萊、加拿大、智利、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南。
將於台灣時間21日凌晨就任的美國準總統川普，已揚言上任就要退出TPP。《共同社》分析，川普的立場讓TPP生效前景黯淡，但日本仍希望在川普就任前批准，藉此牽制保護主義動向。另方面，安倍政府也會持續向川普宣傳TPP對美國的利益，盼他回心轉意。
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